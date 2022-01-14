即時外送平台foodpanda積極拓展在台版圖，宣布攜手全聯福利中心搶攻生鮮外送商機，首季挑戰350家全聯門市上架平台，配合既有的pandago和小時達急速物流服務，使foodpanda外送服務將涵蓋全聯全台逾75％外送占比，全年營收有望上看15億元。

foodpanda推出的快商務服務pandago，去年10月起與全聯自營的「小時達」策略結盟，目前合作門市超過250家。為推動生鮮外送普及化，foodpanda對此積極布局，拓展品項多元性及服務廣度。

雙方此次透過全聯指標門市上架foodpanda平台、配合pandago和小時達的急速物流深化合作，上架商品上看3千項，涵蓋生鮮蔬果、冷凍食品、常溫食品、家用雜貨等，首季將挑戰350家門市產品陸續上線，使foodpanda外送服務將涵蓋全聯全台逾75％外送占比。

foodpanda總經理方俊強表示，就內部統計數字發現，全聯為消費者最希望上架的搜尋關鍵字冠軍，可見消費者的期待極高。看好此次與全聯深化合作，將為生鮮外送服務寫下另一嶄新里程碑，預估全年營收有望上看15億元。

全聯總經理蔡篤昌則指出，全聯看準消費者仰賴線上購物及生鮮雜貨外送，去年初推出「PXGo!小時達」外送服務，帶動「PXGo!全聯線上購」業績高速成長，註冊會員數突破100萬，其中逾半數新會員因使用小時達而加入，回購率超過7成。

為持續拓展外送服務覆蓋率，蔡篤昌表示，全聯除了正式宣布全聯小時達與pandago密切合作外，更全面攜手foodpanda展開服務，盼全面滿足消費者不同外送需求，替全聯今年帶來新一波業績高峰。