國民黨在公投案、中二補選、罷昶案失利，黨內掀起檢討聲浪。資深媒體人趙少康昨(13日)在臉書寫下，這陣子，接連面對多起挫敗，國民黨士氣低落、基層悲憤，對比中美斷交時的危機，根本是小巫見大巫，前總統蔣經國當年扛起重擔，帶領黨國走過坎坷，如今擔子交到我們肩上，絕對不能懷憂喪志、輕言放棄。

趙少康指出，沒有蔣經國戮力推動民主法治，不會有自由民主的台灣，更不會有現在茁壯傲慢的民進黨，「戴上權力魔戒的民進黨，已經失去創黨時追求『民主進步』的初衷，只操作網軍打壓異己、審查言論查水表、介入網路平台、反串認知作戰等鞏固權力的獨裁行徑，甚至敢關掉中天新聞台戕害新聞自由。如此囂張蠻橫，怎麼對得起蔣經國推動自由開放『雖千萬人吾往矣』的氣魄」。

因此對於國民黨的現況，趙少康認為，一個人挑不動的擔子，我們一起挑，再艱難的路我們並肩而行，遇到挫折不可怕，最可怕的是灰心，灰心是動搖意志的開端，動搖又是失敗的緊鄰。請大家莫忘初衷、心繫人民，吾心信其可行，則移山填海之難，終有成功之日。最後他更喊話，「國民黨，團結，加油」。