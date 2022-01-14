麗晶精品去年不受疫情影響，在「國內消費市場持續熱絡、台商回流、國旅爆發、高端餐飲品牌進駐、飯店與精品商場共構」五大優勢的加持下，業績超越60億元、年成長50%，創下30年來的新高。

麗晶精品獨家CHAUMET_L’Épi de Blé de Chaumet 18K玫瑰金神秘腕表，價格店洽。（麗晶精品提供）

去年結合飯店資源發揮綜效，VlP活動超過百埸；精品、珠寶業績成長逾50%，平均客單成長3成、千萬大單超過20位，晶華酒店董事總經理吳偉正表示，珠寶品牌中，寶格麗成長最高，BOUCHERON、Chaumet、Harry Winston表現也都好。展望今年，期望引進更多獨家品牌、強化VIP服務，美食、支付等線上服務更完整。

除了業績攀升，會員也增加近4000人，有一半是20至30歲年輕族群，多數是由海外歸國的富二、三代；總會員數從1.2萬增為1.6萬，成長3成，其中，有70%是黑卡的高端客群，黑卡續卡需單日消費滿60萬元、年消費120萬元。

迎接虎年，1月25日至2月6日展開春節「新春購物節」滿額贈禮活動，當日消費滿1萬元起可獲贈各式精品好禮與多重銀行贈禮；消費滿10萬元可獲贈首見的限量Take Regent Home晶華美食到你家-線上購物金2500元（線上購物限定）；滿百萬元再加碼送限量高雄晶英國際行館套房雙人住宿劵或台北晶華酒店豪華客房雙人住宿劵擇一。

麗晶精品獨家HARRY WINSTON_Forget-Me-Not紅寶石和鑽石Lariat項鍊，價格店洽。（麗晶精品提供）

活動期間，有2個美食品牌進駐加持，包含網美愛的「小小樹食」旗下首家蔬食餐酒館「curious」；日本最強伴手禮「PRESS BUTTER SAND」再次快閃，帶來REGENT x PRESS BUTTER SAND聯名限定餅乾組，全方位滿足時尚消費者需求。

「小小樹食」旗下首家蔬食餐酒館「curious」本月新開幕。（麗晶精品提供）