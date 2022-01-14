百萬網紅「亞歷媽」王君萍與法國老公育有一對混血兒子，9歲的亞歷山大及7歲的安德里（阿弟），一家人定居在法國，她時常在臉書分享異國生活和甜蜜家庭，擁有大批死忠粉絲。日前她透露和兒子去游泳，傳了濕身照給老公，沒想到事後發現她誤把訊息傳給老公的朋友，讓她大崩潰。

王君萍在IG限時動態發文，日前她和兒子去游泳，傳了一張全身溼漉漉的泳裝自拍照給老公分享，還傳了一個飛吻的表情符號，然而1小時後她卻接到老公的電話，問她人在哪，讓她一臉困惑：「我剛和小孩去游泳，不是傳照片給你看了，你還回覆我啊」，然而對方卻表示，「我沒有收到訊息，也沒有回覆妳」。

亞歷媽不小心把自己的泳裝照給老公朋友。(圖/翻攝自亞歷媽IG)

這才讓王君萍驚覺事態不對，連忙檢查手機訊息，發現她竟然把訊息誤發給老公的朋友，對方還禮貌回復了「笑臉」、「海豚」跟「魚」的符號，讓她尷尬到當場崩潰，「我覺得對方一定無比尷尬，怎麼朋友老婆傳照片給他還有這個圖，我真的超想死的。」

亞歷媽之後又把照片傳給同個人。(圖/翻攝自亞歷媽IG)

老公當下比她還緊張，問她是把照片傳給誰了，她只好照實回答是對方朋友，沒想到她洗完澡之後，因為臉部過敏變紅，想和老公分享又再度傳給同個人，事後，王君萍只好請老公幫忙去跟朋友澄清，並曬出夫妻倆的合照表示：「老公我是愛你的，昨晚絕對沒有其他意思，別走心」。