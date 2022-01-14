小編今天（14日）精選5件不可不知的國內外財經大事。全球晶圓代工龍頭台積電法說會落幕，2022年資本支出衝上400～440億美元，創造大驚喜，高盛證券對台積電極度看好，預估今年每股獲利衝破30元，不僅調高股價預期至1,050元，還考量台積電對台股帶動效用，把2022年加權指數高點估值由19,500點拉上21,000點，刷新外資看台股紀錄，展現正港愛台灣決心。

【1】千元新共識 台積電今年將大賺3個股本

台積電法說會登場前半個月左右時間起，便陸陸續續有外資券商調高對台積電本季、2022年全年財務預測值，包括花旗環球證券台灣區研究部主管徐振志、凱基投顧半導體產業分析師陳佳儀等指標外資圈名師，早就先展開一輪調升潮。

【2】台積法說驚艷ADR創高

台積電13日召開法說會，總裁魏哲家預期，2022年在新冠肺炎疫加速數位轉型、5G及高效能運算（HPC）產業大趨勢及車用晶片強勁需求的帶動下，台積電的晶圓代工產能將全年吃緊。隨過去幾年的龐大產能投資開始轉化為營收貢獻，台積電今年接單滿到年底，全年美元營收預期較去年成長25～29％，法人預期，年度新台幣營收將突破2兆元大關。

【3】2.2兆美元 台股市值首超韓國

證交所董事長許璋瑤13日在歲末新春記者會中表示，上市櫃公司到去（2021）年底止，總市值達62.1兆元（含上櫃5.8兆元），折合2.2兆美元，首度超越韓國，凸顯台灣資本市場日益壯大。

台股集中市場去年寫下無數個驚奇，許璋瑤如數家珍地指出，去年台股加權指數突破1萬8千點，收盤18,218點創歷史新高，全年漲幅23.7％，寫下連三年漲幅超過二成、累積漲幅87.3％新佳績，在全球主要市場名列前茅。

【4】央行打養地 建商貸款購地18個月內開工

整治借錢囤地歪風，中央銀行昨邀集36家金融機構入行開會，除要求金融機構辦理購地貸款時應強化授信內規，更明訂金融機構承做購地貸款時，須要求借款人切結於18個月內動工興建，否則將回收貸款或提高利率。

【5】Fed官員不忍了 紛喊３月升息

美通膨率竄升到近40年高點，聯準會（Fed）內部對於收緊貨幣政策凝聚共識，多位Fed決策官員紛紛喊出3月啟動升息，聖路易聯儲銀行總裁布拉德（James Bullard）甚至預期今年會四度升息。