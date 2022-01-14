屏東縣一名男子阿勝，看上與自己一起上班，小28歲的女同事，竟然趁著四下無人之際，一年內先後在烏龜園、墓園管理室、雞舍內，趁著女方不注意時，強行撫摸猥褻，甚至在雞舍內性侵，女方隱忍一年後決定提告，但阿勝卻辯稱女方都沒抗拒，以為兩人在交往，高雄高分院依妨害性自主、強制猥褻罪判3罪，併執行刑2年6月徒刑，可上訴。

根據判決書記載，阿勝與A女為同事關係，民國108 年12月5 日16時許，在阿勝與A 女位於屏東縣工作地點之烏龜園內，違反A 女意願，趁著她不注意時，強行擁抱A 女並撫摸胸部，遭到女方反抗。

未料隔日，阿勝又在墓園管理室內強行擁抱A 女，並將她推倒在地，再度猥褻及撫摸她的胸部，雖然女方抗拒，但仍遭得逞。

隔了一年以後，阿勝又在工地處所地點的雞舍內，看到A女正在餵雞，衣食色慾薰心，從後方強行擁抱她，並隔著衣服撫摸胸部，將著將她推向牆壁，親吻後強行指侵。A女當下決定不忍了，於是向警方報案。

法院審理時，阿勝辯稱有撫摸A 女之胸部、下體，甚至拉著女方的手隔著褲子觸碰自己生殖器<但否認有違反A女方意願，還狡辯說A 女都是自願的，第一次過程中A 女沒有說不要，也沒有做其他反對的表示，第二、三次過程中A 女都沒說話，所以已經覺得兩人在交往。

法官認為，阿勝為逞一己私慾，對A 女為前述強制猥褻之行為，妨害A 女之性自主決定權，造成A 女心理上難以磨滅之陰影，犯罪後飾詞否認犯行，依妨害性自主、強制猥褻罪判3罪，併執行刑2年6月徒刑，可上訴。