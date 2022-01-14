聯盟官方14日公布今年克里夫蘭全明星賽票選第2階段結果，目前得票數最多的球星，仍是勇士當家後衛柯瑞，他拿446萬3426票穩居所有球員之首，排在第2的是湖人「小皇帝」詹姆斯的438票6392，剩下唯一票數突破400萬的是籃網杜蘭特(408萬8334票)。

目前在西區前場的前3強分別是詹姆斯、金塊約基奇(301萬6380票)與勇士威金斯(182萬9733)；西區後場前3則是柯瑞、灰熊莫蘭特(163萬3313)與獨行俠東契奇(141萬0605)，比較受到矚目的是才剛傷癒復出勇士「浪花弟」克雷湯普生，他以74萬9038排在後場第4。

至於東區前場前3強分別是杜蘭特、公鹿阿提托康波(380萬8456票)與七六人恩比德(235萬7404)；西區後場前3強依序是公牛迪羅薩(297萬3854)、老鷹崔楊(159萬6301)與公牛拉文(144萬2571)，同樣才剛復出的籃網厄文則以56萬1103票位居東區後場第6。

接下來在今天與18、21日都屬雙倍投票日，只要球迷投票就是一票變兩票，全明星賽先發將於28日公布，替補則在2月3日公開，至於全明星周末則在2月20日在克里夫蘭舉行，屆時除了全明星賽，還會進行哪些比賽項目還須等待聯盟公布。