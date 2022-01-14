大陸央視新聞14日引述美國福斯新聞當地時間13日報導，美國學術界近期向司法部長梅里克·加蘭施壓，要求司法部終止所謂「中國行動計畫」。報導稱，抗議者在美國司法部外，請求司法部終止「中國行動計畫」。與此同時，192名耶魯大學教授聯名致信司法部長加蘭，稱該計畫存在「根本缺陷」，並且在許多層面上存在問題。

美國亞太裔正義組織（Asian Pacific American Justice）聯合創始人傑瑞米·吳（Jeremy Wu）表示，如果沒有開放的技術交流和國際合作，美國的科學技術只會受到消極影響，並且會導致人才流失。

美國所謂「中國行動計畫」是2018年美國政府推出的一項計畫，要求美國94個地區司法部門每年至少提出一至兩起針對中國的訴訟。

報導稱，中國外交部發言人趙立堅近日在回應美國發起「中國行動計畫」遭質疑時指出，所謂「中國行動計畫」是先設辦案指標，然後再調查取證。全美各大學近2000名學者聯名致函美國司法部長質疑該計畫。這表明已經有越來越多的人認識到，這個計畫的實質就是美國反中勢力濫用國家安全概念、對中進行遏制打壓的工具，無異於翻版「麥卡錫主義」。麥卡錫主義曾帶給美國「白色恐怖」的慘痛記憶，早已被美國人民唾棄，教訓深刻，絕不應重蹈覆轍。