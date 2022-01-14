台灣社區受到Omicron攻陷，本土疫情升溫，疫情指揮中心將第二、三劑疫苗間隔縮短為12周，且18歲以上都可接種，北市8日重啟疫苗預約平台，因搶預約的人太多，系統一度癱瘓。台北市今日再度開放疫苗預約系統，並加開7個中型接種站，《中時新聞網》整理7大QA供民眾了解。

Q1：北市疫苗預約平台何時開放？

A：北市疫苗預約平台於今（14）日上午9時下午5時開放，民眾可上平台預約登記，不過市長柯文哲呼籲，65歲以下民眾於中午12時後再預約，讓65歲以上長者能優先接種。

Q2：北市疫苗預約平台資格？

A：北市府指出，預約平台不限台北市民，舉凡年滿18歲，符合接種資格及間隔時間者，即可上平台預約第一、二、三劑疫苗，並提供莫德納、輝瑞／BNT，北市府提醒，第二劑須與第一劑間隔滿4周；第三劑與第二劑間則須滿12周。

Q3：何時開打？

A：今日若預約成功，開打時成為1月17日至23日。

Q4：預約成功後，可到哪接種？

A：北市疫苗預約平台上有336家醫療院所外，北市同時加開7處中型接種站，分別為於信義區的市府一樓中庭、大同區爵士廣場、萬華區富福區民活動中心、文山區行政中心10樓大禮堂、士林區義信備用禮堂、北投區奇岩區民活動中心、及內湖區慈濟內湖聯絡處。

Q5：7處中型接種站可以打第三劑嗎？

A：第一劑、二、三劑都能接種，但只能透過北市疫苗預約平台預約施打，沒有提供隨到隨打。

北市府增加7個接種站。（圖／台北市政府提供）

Q6：台北車站大廳接種站，誰可以打？

A：台北車站大廳接種站，到周（16）日提供莫德納第一、二劑，年滿18歲以上民眾均可施打，同時也提供無身分證明的外籍移工接種。

Q7：北市37加特別門診，有哪些疫苗可選？

A：AZ、莫德納、輝瑞／BNT及高端4種疫苗都有，可使用醫療院所系統預約，也可隨到隨打。