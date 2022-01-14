「蕾神」李靚蕾上月爆出與王力宏離婚內幕後，紛紛擾擾至今未平，11日李靚蕾曬出家門口監視器畫面，怒批王力宏突襲回家還帶了3男，雙方因此大起爭執。而PTT上有網友歪樓，直指王力宏「吾疆」家門口的樣子跟一般人對豪宅的印象不太一樣，更有人認為：「梯廳這樣放真的醜」、「我只想問這麼高級的物件，鞋櫃擺電梯口前？？？」

李靚蕾曬出家門口監視器畫面後，有網友在PTT八卦版上發文，詢問：「看到蕾神po的這個照片，想問這是吾彊condo嗎？為什麼門外公共區域可以放私人物品啊？看照片鞋櫃跟一些雜物都擺在那邊，有點不符豪宅印象」，引來網友熱烈討論，有人說：「你懂不懂什麼叫一層一戶」、「我記得是這層全買下打通」、「貧窮限制了你的想像」、「應該是那一層的電梯出來都是他們家」，而該名發文網友回應：「原來，但鞋子雜物擺成那樣看起來不是很豪（好）看」。

李靚蕾曬出家中豪宅門口監視器畫面。（圖／翻攝自jl.leilei IG）

見此，其他網友也同意說：「不懂的會覺得那邊是私有，很丟臉」，發文網友再回：「所以就算一層一戶，梯廳還是算公共空間不能放雜物嗎？」，其他網友則認為：「真的欸，怎麼跟台灣一般公寓外面一樣難看」、「一戶沒必要那麼嚴苛，我家一層兩戶隔壁還真的堆一堆雜物，可以說沒越中線而已」、「我的梯廳比這大三倍，乾淨的很」。

網友討論李靚蕾家門口看起來有點亂。（圖／翻攝自PTT）

而據《CTWANT》報導，「蕾宏婚變」也使兩人所住的「吾疆」走紅，台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中在《地產詹哥老實說》表示，「吾疆」的名人不只有王力宏，還有宏仁集團總裁王文洋及藝人許慧欣，總戶數只有47戶，至於富商名人的買房挑房共通點應該是建商品牌，例如周杰倫特別喜歡元利建設，買了「和平大苑」後又入手「元利信義聯勤」，至於信義區的「琢白」，陳定中認為這所豪宅交通位置好，黃立成、向華強的兒子向佐都為住戶之一。