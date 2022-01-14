安德魯王子因性醜聞官司纏身 已形同被逐出英國王室

安德魯王子深陷性侵未成年少女醜聞，重創英國王室形象，為了不計一切代價，確保英國王室存續，查爾斯和威廉王子在與女王舉行危機峰會後，決定拔除他所有的軍銜，王室頭銜和王室贊助，讓這位王室第9順位繼承人以「普通公民」身份，進行在美國的性侵訴訟。

據《每日郵報》（DailyMail）13日報導，英國王室消息人士說，在安德魯無法說服法官，駁回與未成年性奴發生關係的民事訴訟後，王室內便廣泛討論，做出這迅速果決的決定。而據了解，查爾斯和威廉王子在把他逐出王室上，扮演了主導的角色。

一位王室高層消息人士說，這全在於不計一切代價，維持王室存續，一直都是這樣，而且永遠都會是這樣。安德魯12日受女王召喚，在他的私人律師布洛索姆（Gary Bloxsome）陪同下，驅車前往溫莎城堡（Windsor Castle）。不過，布洛索姆被擋在城堡外，只能坐在車上等，而安德魯則進城堡和女王談了90分鐘。

安德魯王子因性醜聞官司纏身 已形同被逐出英國王室

王室高層消息人士說，這迅速果斷的決定是由查爾斯和威廉王子建議，並獲得女王批准。其他消息人士說，這決定令女王「痛心不已」，因為安德魯是她最寵愛的兒子。