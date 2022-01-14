王力宏昨(13日)透過律師發聲明，強調律師建議他在沒有其他成人陪同下，不可與李靚蕾相處，怒斥她的行徑已將這場離婚變成「虛構、惡意的抹黑」，不過，律師葉慶元查詢該法律事務所資訊時，指出3點「匪夷所思」之處，引發討論。

葉慶元表示看到王力宏的新聞後，去查詢他所聘請的法律事務所，從網站揭露的資訊來看，是以處理家事案件，像是離婚、分居、子女親權行使、扶養費為主，不過針對3個地方感到疑惑，像是事務所律師＋助理只有9個人，規模小到不可思議，另外像是6個合夥人，只有1個受雇律師和兩個助理，光比例就不太合理，更點出「近年欠缺指標案件」，不禁感嘆：「王力宏在台灣到底用哪家律師事務所呀？搞成這樣」。

對此，網友紛紛留言：「藝人最重視的是隱私...會不會是因為這間事務所大部分資料都保密，只有一小部分可以在網上找到」、「感覺他啥事都不會處理，之前的事都給前妻處理」、「真正的有錢人其實把省錢當做是人生最重要的事，就算找律師和醫師，想的還是省錢」，更有網友表示：「這個受雇律師也太少了吧」，葉慶元也直接回應：「6個人用1個受雇律師，感覺會死呀」。

PTT網友表示在Google搜尋該律師事務所，發現僅一則評論，且只打一顆星評價，不禁疑惑王力宏明明這麼有錢，為何卻要找只有一則評論的一顆星律師事務所，直言：「不會連這個錢都要省吧」。