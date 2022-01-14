新零售(3085)今年聘請家安國際與亞太資本公司董事長余適安為新任CEO，任用陳韋利為總經理，此次高階管理更換新血，目標為力求改善公司營運與財務結構，協助新零售朝獲利目標前進。

新零售公司主要營業為電商服飾，並擁有多家知名品牌服飾YOCO、KODZ、tokichoi、拍手國際。近年來受國內外市場競爭與經營策略調整，新零售服飾銷售量未能如期達標。余適安表示，希望透過在市場上多年的專業輔導經驗，全力協助新零售進行財務重整，並改善營運方向，未來也會引進電商保健食品等業務，採取多角化經營。

總經理陳韋利以行銷見長，讓公司產品在數位化的趨勢下，提高曝光並找到需求受眾。此外，過去兩年的疫情改變消費者的習慣，但疫情也推動物流及網路電商的成長環境，新零售提前部署電商服飾銷售，未來也持續聚焦在原本的優勢上，並橫向發展優良的電商產品，讓公司體質逐漸獲得改善並創造營收。

新零售2021年營收0.89億元，年減5.5％，去年前三季稅後淨利0.17億元，每股盈餘0.36元。