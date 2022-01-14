世界球王喬柯維奇(Novak Djokovic)簽證風波還在燒，目前正備戰比賽的他仍身處危機，隨時會被澳洲移民部長霍克(Alex Hawke)取消簽證，並遭驅逐出境，10日聽證會後面臨的2大指控引起部份人民不滿，其中包括球員，日前希臘好手西西帕斯(Stefanos Tsitsipas)就疑似暗酸了他。

World No. 4 Stefanos Tsitsipas has accused Novak Djokovic of “playing by his own rules” and making vaccinated players “look like fools” | @MartaPascual3 https://t.co/VkZ96oqLE2 — The Sydney Morning Herald (@smh) January 13, 2022

諷刺的是西西帕斯此前也是不推崇人們打疫苗的球員之一，不過因為澳網規定，他已經打了一劑嬌生疫苗，而上個月他曾表示：「規定就是規定，會設下規定就是有目的，若有選手們不遵守，是他們的選擇，我不會說對或錯，因為要到澳洲參賽，所以我必須打。」

那時西西帕斯似乎僅單就自己為何打疫苗給出解釋，並沒有多談其他球員，而最近因為喬柯維奇風波實在鬧太大，他受訪時就提到了喬柯維奇，他說自己從沒想過不打疫苗就來澳洲，但這一切對喬柯維奇來說好像不是如此，他這麼做真的很大膽。

另外他還說：「好像不是每個人都按澳洲網協跟政府的規定，有一小部份人選擇走自己的路，這讓大多數人像白癡一樣。」雖然話中並未指名道姓，但或許他說的人就是喬柯維奇，因為在這次大會中因不打疫苗鬧出大事的也沒有別人了。

而昨天澳網抽籤如期舉行，西西帕斯將在首輪對決瑞典選手亞門(Mikael Ymer)，另外喬柯維奇仍在其中，被列為頭號種子，首輪若順利出賽，將對決塞爾維亞同胞凱柯曼諾維奇(Miomir Kecmanovic)，我國好手曾俊欣則同屬上半部籤表，若和喬柯維奇都連過兩關，第三輪將會碰上。