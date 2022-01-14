台積電ADR因法說會報喜大漲5.26%，今(14日)開盤上漲12元，以673元開出，漲幅1.8%，台股開盤則以18509點開出，上漲72點，指數在開高後不久隨即翻落至平盤以下。

台積電法說會調高營收及毛利率成長預測，台積電ADR周四開盤衝高逾9%，一度漲至145 美元，創盤中新高，隨後漲幅拉回，終場收漲5.26%，收在139.19美元，創下收盤新高，換算成台北交易股價相當於769.58元，溢價高達16.3%。

台積電13日召開法說會，公布2021年第4季合併營收4,381.89億元，歸屬母公司稅後淨利1,662.32億元，每股淨利6.41元，同步創下歷史新高；2021年合併營收1兆5,874.15億元，歸屬母公司稅後淨利5,965.40億元，年增15.2％，並賺逾2個股本，每股淨利23.01元，優於預期。

台積電估計，2022年第1季合併營收介於166-172億美元，以新台幣兌美元匯率27.6元的假設計算，約折合新台幣4,581.6-4,747.2億元，較2021年第4季成長4.6-8.3％，平均毛利率介於53-55％，營業利益率介於42-44％。

總裁魏哲家表示，台積電晶圓代工產能將全年吃緊，過去幾年的龐大產能投資開始轉化為營收貢獻，今年接單滿到年底，全年美元營收預期較去年成長25-29％，法人預估年度新台幣營收將突破2兆元大關。