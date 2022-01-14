【愛傳媒謝宜憲投書】五十年前莒光號餐車提供的服務，勝過現在高鐵商務車廂與EMU3000型自強號騰雲座艙，然而光鮮亮麗的冷氣餐車背後卻是減少載運一節車廂旅客的車票收入。

1972年省議員魏綸洲批評餐車與奉茶服務使鐵路局每年減少了新臺幣5000萬元營收，建議將餐車改為普通車廂增加車票售出。1978年出現比莒光號更高級的自強號列車，即已經沒有連掛餐車，原本的觀光號餐車也在1977年觀光號停駛後改裝為莒光號餐車。

1980年代臺灣社會興起的快餐車風潮，成為冷氣餐車最後求生存機會，1985年臺鐵將兩輛莒光號餐車改裝為速簡自助式餐車，將廚房敲除改為陳列菜色櫥櫃，使用新型加熱、冷凍設備，販售咖哩飯、油雞、叉燒、筒仔米糕、芋頭餅、沙拉、布丁等食品，價位下降至新臺幣15至60元之間，與1960年代以來的頂級餐車相比低廉許多。

在行車速度加快、車上推車販售便當的趨勢下，冷氣餐車生意已經不如以往，改連掛普通車廂增加營收成為更佳選擇，1988年11月30日，最後一班連掛餐車的莒光號抵達臺北後，二十餘年的冷氣餐車從此結束營業，原本車廂被改裝為莒光號客車繼續使用。

近年曾經有餐車身分的莒光號車廂因車齡已高陸續報廢，此時正逢國內對鐵道文化日漸重視，冷氣餐車出現在部分展覽與歷史研究中，如2021年國家鐵道博物館籌備處展出「《回味．經典》莒光50×觀光60回顧特展」、檔案管理局展出「想食．饗時──臺灣飲食檔案特展」等，使參展者認識這批曾經出現於臺灣鐵路上的移動豪華餐廳，據聞未來國家鐵道博物館籌備處預計將典藏的餐車改為餐飲部使用，重新復刻當年車上餐點。

作者為國立成功大學歷史所碩士班學生

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