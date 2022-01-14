To be clear on the hypothetical ability for a team to pay a fine for an unvaccinated player to play in a marketplace that local ordinances forbid: NBA memo to organizations on September 1 says that teams must follow local laws and players who don't comply won't be able to play. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 13, 2022

先前《紐約每日新聞》記者邦迪爆料，假如籃網願意替厄文繳交罰款，或許厄文就有機會在主場出賽，沒想到《ESPN》權威記者沃納洛斯基14日狠狠打了邦迪的臉，因為在理論上，球員透過繳交罰款打主場比賽的可能性不存在，不打疫苗的球員就是不可能在紐約出賽。

沃神更強調，聯盟早在去年9月1日，給了各個球隊發布備忘錄，要求球隊必須遵守各自主場城市的防疫規定或法律，不肯遵守的球員就是沒有辦法在所在城市打球，所以堅持不打疫苗的厄文，絕對不可能在紐約出賽，除非他願意接種疫苗。

邦迪先前相信厄文可以在主場打球的爆料，主要是因前紐約市長德布萊西奧提出的法令，只要不打疫苗在室內參加體育活動，第1次是警告，第2次罰款1000美元，第3次2000美元，第4次5000美元，第5次以上都處罰5000美元罰款。

如今隨著沃神的爆料，完全狠狠給邦迪打臉，因為假如真的有這種操作空間，籃網早在開季就這樣做了，無須等到現在才去考慮幫厄文繳交罰款，表示籃網早已知道這種操作方式完全行不通，唯一的解答方式還是厄文乖乖接種疫苗，但他會願意嗎？