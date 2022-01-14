【愛傳媒葉毓蘭專欄】接續1月12日到彰化考察地制法修法問題後，13日再到新竹縣市來了解地方對於縣市合併升格的真實心聲。

但在幾次座談會下來，顯而易見，新竹縣市合併確實不如執政黨口中的高支持度，而是有許多需要釐清之處，出席的許多議員都表達高度的反對倉促合併，甚至在新竹縣議會座談會上，有人提出反對今年底倉促合併的人舉手，語畢現場幾乎所有民意代表們都舉手反對，顯見是此次合併是多麼欠缺民意的支持。

先說結論，我個人不反對竹竹或是竹竹苗的合併，但問題是出在英人設市的急就章升格，不僅草率，許多問題也都未能得到有效的答覆就要倉促升格，這樣合理嗎？

新竹縣市的合併將會是影響百萬人的生活，13日許多現場委員都與我有相似的觀點，這樣倉促的地制法修法，由上而下的強硬合併將嚴重侵害地方民主與自治組織的存續，過程中應該要的公聽會、說明會的程序都付之闕如，再再凸顯民進黨藐視地方民意的鴨霸。

此外，地方治理與合作間還有許多法規的需要克服，例如財政收支劃分法、行政區劃法、地方制度法都有調整和修改的必要性，但是民進黨選擇最粗暴與草率的方案，把直轄市要件的且改或，甚至還可以把人口門檻從一百二十五萬人下降到一百萬人的方案，這些都更凸顯了為了特定人的英人設市，與蔡政府國土規劃的草率。

竹竹甚至竹竹苗合併絕對不是不能談，尤其考慮竹竹苗的客家文化發展，或是橫跨竹竹苗的科技產業發展需求，但絕對不是這樣貿然修法。

作者為立委、前警大教授

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