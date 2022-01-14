Garmin自從推出了休閒款的智慧手錶以後，吸引了不少原來並不是智慧穿戴裝置族群的使用者，特別在疫情下更是有不少消費者為了監測自己的身體狀況，而選擇入手具備健康監測的智慧錶款，Garmin也指出021年台灣用戶數據指出，主打健康監測錶款的用戶量，不僅較前一年成長近170%，當中女性用戶成長更是超過160%，可見智慧穿戴裝置不再僅是運動、男性或科技族群才愛用的配件。

Garmin也看準消費者的需求，推出了全新的vívomove敲敲系列「vívomove Sport指針智慧腕錶」，以經典的指針設計，搭載40mm隱藏式觸控螢幕，輕敲錶面即可喚醒智慧錶面，內建全天候健康監測，包含心率、血氧飽和濃度、壓力指數、睡眠監測、身體能量、卡路里計算、身體年齡及女性專屬月經及孕期追蹤等功能，支援智慧通知、體能及多種運動模式；全系列共推出羅勒綠、白雪公主、可可摩卡、爵士黑 4色，定價5990元；即日起凡身上配有任何飾品配件，於指定時間前往指定百貨通路體驗，於現場試戴vívomove Sport指針智慧腕錶、公開打卡拍照分享完成指定任務，立享新品折扣1000元及多項福利優惠。

Garmin 推出「VENU 2 PLUS GPS智慧腕錶」，首次加入全新智慧聲控指令，內建全天候健康監測與進階健身訓練模式。（Garmin提供）

Garmin「VENU 2 PLUS GPS智慧腕錶」，定價1萬4990元。（Garmin提供）

另Garmin同步推出在今年CES上獲得Innovation Awards消費性電子展創新獎的「VENU 2 PLUS GPS智慧腕錶」，以全新流線窄邊框，搭載細膩鮮豔畫質的1.3吋、43mm AMOLED觸控螢幕，更首加入全新智慧聲控指令，用戶可隨時透過手錶通話、呼叫手機語音助理即時回覆訊息，並內建全天候健康監測與進階健身訓練模式與課程，支援HIIT 間歇運動模式及超過25種室內外運動模式，智慧模式下更擁有9天電力；全系列共推出質感奶油金、率性石墨黑以及潮流雲霧灰 3色，定價1萬4990元。