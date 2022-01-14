★分析

獨立券商Commonwealth Financial Network投資長Brad McMillan表示：「當布雷納德說我們必須做某件事時，他們就會做那件事」，布雷納德是聯準會立場最鴿派的官員之一，其發言格外受到關注。他表示，聯準會內部似乎已沒有太多有關於政策走向的爭論，甚至沒有太多有關於執行速度的爭論。

Wells Fargo Investment Institute資深全球市場策略師Sameer Samana表示，儘管周四美國10年期公債殖利率下跌，但投資人仍急於將近來獲利入袋。過去幾天那斯達克指數強勁反彈，因此會有一些和聯準會利率相關的緊張情緒以及一些獲利了結賣壓，尤其是在財報季展開之前。他表示，對於那些希望有人會站出來反對「升息宜早不宜遲」的人而言，布雷納德的發言如同晴天霹靂。

Bleakley Advisory Group分析師Peter Boockvar表示，當聯準會不是你的朋友時，你就會逢高賣出，幾檔大型科技股幾乎同時下跌，有人在喊「讓我撤出科技股」。

跟進高盛、摩根大通和德銀，富國銀行預測聯準會今年可能升息4次。

瑞銀分析師團隊出具報告指出，美國10年期公債殖利率估將在未來幾個月升至約2%，儘管如此，我們認為債息急升並不會阻礙股市上漲，年通膨率仍有可能在第一季到頂，並在今年內回落。

★類股

標普500指數11大類股跌多漲少，僅必需消費品（漲0.22%）、工業股（漲0.18%）、公用事業股（漲0.45%）收高。

科技股等對利率走勢敏感的成長股表現落後。標普科技股指數重挫2.65%，非必需消費品類股大跌2.08%，通訊服務股跌1.4%。

★重磅股

大型科技股表現疲弱，亞馬遜跌2.4%，微軟跌4.2%，蘋果跌 1.90%，臉書母公司Meta和Alphabet均跌2%。

特斯拉跌逾6%，其官網刪除Cybertruck在2022年的生產計畫，並可能延後到明年投產。

★焦點股

達美航空（Delta Air Lines）上季業績優於市場預期，且展望樂觀，股價上漲2%，收在41.47美元。受此提振，標普1500航空股指數勁揚2.6%。

Snap重挫約10%。

維珍銀河（Virgin Galactic）崩跌近19%，該太空探索公司宣布將發債。

道瓊指數成份股波音上漲近3%，彭博社報導波音737 Max最早可能本月就能在中國復飛。

晶片股普遍下跌，超微跌3.44%，輝達跌5.09%。

★台股ADR

台積電ADR創下盤中和收盤新高，終場大漲5.26%，收在每股139.19美元，盤初一度飆漲逾9%，站上145美元。台積電第四季每股稅後淨利達6.41元，再創歷史新高，此外，該公司在法說會上確認今年接單已經滿到年底，全年美元營收可望較去年成長25～29%。

日月光ADR跌0.38%，聯電ADR漲1.24%。(2-2)