桃園市長鄭文燦今主持防疫會議後說明記者會，他指出，今新增本土個案6例，5人在桃園、1人設籍新北。這6名確診者中，與聯邦銀行中壢健行分行相關的就有4人，包括行員媽媽、行員男友、行員先生（新北），以及13日晚間公布的西堤員工。至於另外兩人，分別為金嗓歌友會確診者的同住家人，在桃園瓦城擔任廚師；還有居服員乾妹妹的先生。

據指出，在瓦城工作的廚師，是桃園中正店員工，目前該餐廳已停業、清消，匡列11人送集中檢疫所，另10人自主健康管理。鄭文燦呼籲桃園市民若有相關足跡，盡快去採檢。

至於行員的男友也確診，鄭文燦說，該患者在某物流公司上班，目前居隔4人、自主健康管理1位，職場匡列正在進行。行員的母親，同住3名家人已送集中檢疫所。

13日晚間確診的中壢高商學生，有住家人5人、接觸同學及老師共34人，也全送集中檢疫所隔離。中壢高商全校停課14天，東興國中、信義國小兩校預防性停課一天。