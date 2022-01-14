去年底四大公投案、台中市第二選區立委補選、台北市第五選區林昶佐罷免案，國民黨慘遭「三殺」，讓黨內士氣低迷。國民黨副發言人楊植斗、國民黨新北市黨部執行長兼發言人蕭敬嚴兩位青年軍，特別與中廣董事長趙少康同台錄製網路節目，指出國民黨必須納入「非政二代之民調加權」，方能提高黨內青年戰鬥力，並讓2022大選有機會與綠營一搏。

蕭敬嚴13日在臉書發文表示，為了增進國民黨青年發聲管道與新媒體影響力，他與楊植斗特別在YouTube開設《不魯青年》直播節目，首集不僅談到黨內情況、選舉結果、青年參選保障等議題，趙少康還「突襲亂入」節目中，讓他們與觀眾驚呼不已。

蕭敬嚴指出，針對2022黨內初選，他認為應於農曆年後優先處理縣市長提名，尤其是非現任艱困縣市，應及早布局尋覓戰將。同時縣市長提名工作也應與縣市議員提名工作並進，針對2022全黨應盡早就戰鬥位置，以2018年之戰果為目標。

針對青年議員參選保障部分，則應以2018年時的特別辦法為基準，至少採n+1之策略並給予青年民調加權。即若經評估該選區有增加席次空間，則由新人競爭並給予青年加權比例；若無加席次空間，則現任與新人都要初選，且新人加權比例應比2018年更高，並納入「非政二代之民調加權」。

針對「非政二代之民調加權」，蕭敬嚴強調，參選人過往於媒體、網路、政論節目、投書等數據及表現，也應納入初選評比；以及四大公投案，曾辦理街講、宣傳、看板等活動亦應給予加分。如此不僅提高青年戰鬥力，更是給予在第一線為黨戰鬥之青年肯定，也願意讓更多年輕人認知到「在國民黨內，努力是有用的」。