宜蘭地檢署昨天指揮廉政署搜索宜蘭縣政府等30餘處，並帶回宜蘭縣長林姿妙等人約詢，今天（14日）凌晨4時47分，林姿妙被送至地檢署複訊，上午9時12分林姿妙無保請回並離開地檢署，面對媒體訊問，她笑說：「謝謝。」

這起案件牽連甚廣，複訊對象連林姿妙的子女都在列，但複訊後均請回，建設處代理處長吳朝琴、農業處農務科長吳東原2人依貪汙治罪條例聲請羈押，地政處長楊崇明也依貪汙治罪條例諭令5萬元交保。

目前檢方尚未說明案由，外界都議論紛紛，4名縣府一級主管中，交通處長黃志良、祕書處長曾成陽請回外，檢方向法院聲請羈押吳朝琴，楊崇明獲5萬元交保，到地檢署接受複訊有不少知名地方人士，如前議員劉石純、羅東鎮長吳秋齡、吳秋齡夫婿魏炎輝等人。

凌晨4時47分，林姿妙抵達地檢署接受複訊時，陳情顯得相當疲憊，面對媒體的提問「還好嗎？」林姿妙不發一語。經過4個多小時，林姿妙請回。

另外，羅東鎮長吳秋齡、夫婿魏炎輝2人無保請回，吳秋齡回應說：「沒事，釐清就好。」魏炎輝不願透露案情，僅表示，感覺事情很複雜，但真的跟他無關。據了解，全案疑與土地變更有關。目前接受複訊者當中，已有2人依貪汙治罪條例聲請羈押，另6人分別依貪汙治罪條例、偽造文書等諭令5萬至10萬元交保。