桃機入境高峰 王必勝「6航班29確診」：陽性率7.6％ 10:002022/01/14 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 王必勝今天說，上午6架長程航班共採檢382名乘客，其中29人確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），陽性率約7.6％。（圖／記者陳麒全攝影） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園國際機場前進指揮所指揮官王必勝今天說，上午6架長程航班共採檢382名乘客，其中29人確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），陽性率約7.6％，相較這3天數據沒特別高。（編輯：李明宗）1110114 《半導體》力挺防疫 鈺創新APP上陣 桃園再增6確診！中壢聯邦銀擴散 瓦城廚師染疫 #桃機陽性率 #落地採檢 #長程航班 #班機 #桃園機場 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 聯邦銀染疫擴散 金融業全面警戒 04:102022/01/14 財經要聞 Omicron急速席捲全球 單周新增1,500萬例創高 04:102022/01/14 全球財經 北市護理師確診＋1 連搭5天板南線 04:102022/01/14 焦點要聞 柯開第一槍 輕症送防疫專責旅館 04:102022/01/14 焦點要聞 聯邦銀行案擴大 波及停課逾10校 04:102022/01/14 焦點要聞 長程線成「移動Omicron」 王必勝曝一航班陽性率12.2％ 13:222022/01/13 生活 幼童咳嗽像狗吠 醫提醒：當心是感染了Omicron 07:432022/01/14 健康 長程線好毒！桃機6航班29人確診 陽性率7.6％ 10:182022/01/14 生活 仁愛院區確診護理師北市足跡曝 曾到池先生公館店、包仔的店 16:112022/01/13 生活 4長程航班14人確診 王必勝：這航班陽性率最高 13:072022/01/13 生活 疫情延燒 滬津確診升溫 04:102022/01/14 全球財經 生活熱門新聞 第三劑混打這廠牌抗體飆7倍 醫實測驚呼：清水變雞湯 - 生活 桃園再增6確診！中壢聯邦銀擴散 瓦城廚師染疫 - 生活 抗Omicron靠噴酒精？專家：這絕招才真正有用 - 生活 房客暴走防疫旅館 隔天竟確診！害4警、里幹事被隔離 - 生活 聯邦銀西堤吃尾牙！工讀生確診 醫看Ct值憂：不知傳到哪了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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