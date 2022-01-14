桃園國際機場前進指揮所指揮官王必勝今天說，上午6架長程航班共採檢382名乘客，其中29人確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），陽性率約7.6％，相較這3天數據沒特別高。（編輯：李明宗）1110114

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