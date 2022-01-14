你也有「疫苗猶豫」嗎？

近日桃機群聚染疫案例不斷增加，Omicron病毒也悄悄從國門蔓延至社區，讓居民人心惶惶，中央流行疫情指揮中心因此將第3劑疫苗間隔施打時間縮短至12週，許多符合資格的民眾頓時塞爆線上預約平台，各醫療院所諮詢電話也接到手軟。

在全球疫情肆虐、人人搶打疫苗的情況下，仍然有部分民眾基於不同理由選擇拒絕接種疫苗，甚至產生「疫苗猶豫」現象，《DailyView網路溫度計》今天就帶你透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，一起來揭曉他們不想施打疫苗的10大幕後原因。

No.10 自覺身體健康、免疫力強

想要讓身體能夠保持健康，許多網友認為首要條件便是「提升免疫力」，包含充足睡眠、均衡飲食與規律運動，都能有效增強抵抗力，遠離疾病威脅。

在2021年5月本土病例爆發前，網路上曾流傳「我OK你先打」的口號，希望能將疫苗留給前線醫護人員接種，有網友認為即便不施打疫苗，若在平時養成良好生活作息、增強自身免疫力，就能大幅降低被染疫的風險。

No.9 認為台灣疫情相對安全

在全球疫情嚴峻的時刻，台灣因為SARS的前車之鑑，這次面對COVID-19來襲時才能自主戴上口罩，不僅守住本土疫情，也備受外媒肯定。

2022年1月歐美疫情竄燒，美國單日確診人數飆破百萬，歐洲國家也深陷Omicron變種病毒危機。台灣從疫情爆發以來，雖仍有染疫個案，不過相比其他國家確診人數稍微緩和，部分網友也認為「國內疫情穩定的話，就沒有施打疫苗的必要性」。

No.8 親友建議不要打疫苗

在人生中多數時間會與父母、兄弟姐妹、朋友、長官及同事相處，當面臨重要抉擇時，他們的寶貴意見也會左右我們最後的選擇。

BNT日前曾傳出青少年接種後發生心肌炎反應，也讓許多家長打算不讓小孩接種第二劑，另有女網友分享自身經驗，哭訴她的男友被父母的觀念影響極深，甚至被灌輸「不要打疫苗」的想法，認為應「崇尚自然，不要讓藥物入侵身體」，讓女網友直言無法諒解。

No.7 不能出國接種也沒用

以往春節總是台灣人攜家帶眷出國的旅遊旺季，不過近2年因為COVID-19疫情蔓延，多數國人只能放棄出國的計畫，選擇國內其他旅遊行程。曾有網友在網路論壇也好奇詢問大家不施打疫苗的原因，其中不少網友也回應「等可以出國才想打」、「只要政府沒有開放國門的規劃，那打疫苗真的就是單純的風險」、「除非要出國或是要去的地方要求要打再打」。

No.6 對政府防疫政策沒信心

從2020年1月23日起，指揮中心因應疫情在每日下午2點召開記者會，除公布確診個案與可能傳染途徑，也會對國內防疫政策做滾動式調整，不過日前曾針對回溯個案創造「校正回歸」等新名詞，也引來網友批評「毫無公信力可言」，日前傳出疫苗死亡案例也有人表示「打疫苗而死的比病死的還高，也許我得了新冠會是輕症，打疫苗卻嚴重不良反應，打與不打都是賭注」。

No.5 疫苗現有廠牌不想打

先前開放登記施打疫苗時，曾被外界認為「不能選疫苗廠牌是在為國產疫苗鋪路」，指揮中心對此也澄清是因無法確認疫苗廠牌與數量，並非是為推廣台灣疫苗預作準備。

但民眾可自由選擇施打疫苗時，卻出現許多「非莫德納不打」的人，網友紛紛在網路論壇表示「非高端就好」、「打到自己身體的東西不能謹慎嗎？」，也有網友抱怨「選哪個都排不到的類組還能怎樣？」

No.4 接種仍有染疫風險

儘管提前施打疫苗可以降低染疫機率，不過在接種14日後仍有民眾經篩檢確診新冠肺炎，美國CDC將其定義為「突破性感染」，加上Delta、Omicron等變種病毒來勢洶洶，也讓不少網友擔憂疫苗保護力。

有選擇拒打疫苗的網友表示，「疫苗只是讓醫療體系不崩潰」、「疫苗從頭到尾都是降低感染率，主要防止變重症」、「還不是一堆突破感染」、「打疫苗的根本本末倒置」。

No.3 過去接種疫苗曾有不適症狀

除了個人心理因素外，也有部分民眾是因為過去接種疫苗時曾發生不良反應，為避免發生類似情況，所以選擇不繼續施打疫苗。

有網友透露第一劑接種後情況，「之前也一直推大家去打疫苗，但自從打完疫苗後月經血崩還一個月來兩次，差點貧血後，就不鼓吹大家要打了」、「我打莫德納，之後掉髮嚴重，額頭兩側明顯變禿」，有人也認為「打下去有問題會卻步」。

No.2 身體健康因素不適合施打

在不想施打COVID-19疫苗的網友中，有部分民眾是因為考量身體健康狀況可能無法負荷，所以選擇不接種疫苗，例如有血小板低下、心血管疾病、高血壓、糖尿病、過敏等症狀的患者，也有懷孕或是哺乳的媽媽擔心施打疫苗會對寶寶造成負面影響。

網友表示，「就現況來看，糖尿病重症、高齡足不出戶的長者真的不要打比較好，靠大家群體免疫來保護他們，畢竟疫苗副作用身體可能承受不住」、「我同事說要哺乳死不打疫苗」、「有心臟問題所以不敢打」、「心臟有問題以及在家工作沒什麼外出的幾個朋友暫不考慮打疫苗」。

No.1 擔心接種後有副作用

開放施打疫苗之際，仍讓網友對疫苗敬而遠之的主要原因就是疫苗接種後的副作用，包含接種部位疼痛、紅腫、疲倦、頭痛、肌肉痠痛、發燒等，嚴重可能會產生呼吸困難、心跳加速等情況，台灣也曾傳出打完疫苗後死亡案例。

網友對於接種CIVID-19疫苗擔憂，「身體不好怕挺不過副作用」、「打疫苗死去的人比得病的多」、「都是怕掛掉不敢打」，也有人表示「就是不想自己去人體實驗」、「不想當白老鼠而已，反正台灣疫情不嚴重」，另有網友認為不必強迫不想打的人，「出事你能負責嗎？」、「能保證疫苗安全性與效果？」

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年01月11日至2022年1月10日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『拒打疫苗』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」