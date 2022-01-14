中國國務委員兼外長王毅與法國總統外事顧問博納在江蘇無錫共同主持第22次中法戰略對話。〈中國外交部官網）

中國外交部官網消息，中國國務委員兼外長王毅13日晚間與法國總統外事顧問博納在江蘇無錫共同主持第22次中法戰略對話。一致認為中法在一系列重大問題上有著相同或類似看法，對加強雙邊關係有著共同期待，表示願進一步發揮元首外交的戰略引領作用，凸出務實合作對雙邊關係的支柱作用，發揮中法關係對中歐關係的示範作用，以法國擔任歐盟輪值主席國為契機，推動中法、中歐關係健康穩定發展。法方主張堅持奧林匹克精神，反對體育政治化，法國運動員期待參加北京冬奧會。王毅表示中方將為法方參賽提供便利。

王毅說，面對疫情跌宕蔓延、百年變局加速演進、各類共同挑戰層出不窮，中法作為聯合國安理會常任理事國和全球性大國，肩負重要國際責任。2021年是中法關係高水準發展的一年。今年中法兩國都有重要的政治和外交議程。雙方要以兩國元首重要共識為指引，以服務元首外交為要務，堅持獨立自主的外交傳統，堅持通過對話協商增進互信，堅持本著互利共贏精神深化合作，為中法關係開好頭，為中歐關係起好步。

博納稱，法中都是聯合國安理會常任理事國，對促進和平安全發揮著至關重要作用。雙方已建立了良好互信和協作，期待共同落實好兩國元首達成的共識和確立的雄心目標，實現互利共贏。

雙方對中法全方位合作成果表示滿意，一致同意繼續推進航空、航太、農食產品、核能、三方市場、綠色、數位等各領域合作，探討大資料、雲計算等新興領域合作。雙方同意梳理合作專案清單，逐一落實雙方共同倡議和合作項目。

博納表示，法方主張堅持奧林匹克精神，反對體育政治化，法國運動員期待參加北京冬奧會。王毅表示中方將為法方參賽提供便利。

雙方就中歐關係交換意見。王毅強調，中歐關係穩定發展符合歐洲根本和長遠利益。中方始終認為，歐洲作為一支獨立力量，是多極化的重要組成部分。中方支持歐洲一體化，支持歐盟發展壯大，在國際上發揮更大作用。無論中歐關係處於順境，還是遭遇挫折，這一政策不會改變，希望歐方繼續堅持積極務實對華政策。博納表示，歐洲將繼續堅持戰略自主，歐中不應對立，更不應對抗，而應進一步增進互信、推進合作，繼續做高標準的合作夥伴。法方理解涉台問題的重要性和敏感性，將恪守一個中國原則。

雙方還就抗擊疫情和完善全球治理交換意見。博納感謝中方對法方抗疫的支持，讚賞中方為全球抗疫發揮的積極作用。雙方積極評價中法《新冠肺炎疫苗實施計畫》架構下合作，表示將繼續堅持團結抗疫，推進全球疫苗公平分配。雙方一致認為應堅持多邊主義，加強應對氣候變化和保護生物多樣性合作。

雙方還就伊朗核、阿富汗、緬甸等問題進行了深入討論，協調了彼此立場。