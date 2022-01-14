中國外交部官網消息，中國國務委員兼外長王毅13日晚間與法國總統外事顧問博納在江蘇無錫共同主持第22次中法戰略對話。一致認為中法在一系列重大問題上有著相同或類似看法，對加強雙邊關係有著共同期待，表示願進一步發揮元首外交的戰略引領作用，凸出務實合作對雙邊關係的支柱作用，發揮中法關係對中歐關係的示範作用，以法國擔任歐盟輪值主席國為契機，推動中法、中歐關係健康穩定發展。法方主張堅持奧林匹克精神，反對體育政治化，法國運動員期待參加北京冬奧會。王毅表示中方將為法方參賽提供便利。
王毅說，面對疫情跌宕蔓延、百年變局加速演進、各類共同挑戰層出不窮，中法作為聯合國安理會常任理事國和全球性大國，肩負重要國際責任。2021年是中法關係高水準發展的一年。今年中法兩國都有重要的政治和外交議程。雙方要以兩國元首重要共識為指引，以服務元首外交為要務，堅持獨立自主的外交傳統，堅持通過對話協商增進互信，堅持本著互利共贏精神深化合作，為中法關係開好頭，為中歐關係起好步。
博納稱，法中都是聯合國安理會常任理事國，對促進和平安全發揮著至關重要作用。雙方已建立了良好互信和協作，期待共同落實好兩國元首達成的共識和確立的雄心目標，實現互利共贏。
雙方對中法全方位合作成果表示滿意，一致同意繼續推進航空、航太、農食產品、核能、三方市場、綠色、數位等各領域合作，探討大資料、雲計算等新興領域合作。雙方同意梳理合作專案清單，逐一落實雙方共同倡議和合作項目。
博納表示，法方主張堅持奧林匹克精神，反對體育政治化，法國運動員期待參加北京冬奧會。王毅表示中方將為法方參賽提供便利。
雙方就中歐關係交換意見。王毅強調，中歐關係穩定發展符合歐洲根本和長遠利益。中方始終認為，歐洲作為一支獨立力量，是多極化的重要組成部分。中方支持歐洲一體化，支持歐盟發展壯大，在國際上發揮更大作用。無論中歐關係處於順境，還是遭遇挫折，這一政策不會改變，希望歐方繼續堅持積極務實對華政策。博納表示，歐洲將繼續堅持戰略自主，歐中不應對立，更不應對抗，而應進一步增進互信、推進合作，繼續做高標準的合作夥伴。法方理解涉台問題的重要性和敏感性，將恪守一個中國原則。
雙方還就抗擊疫情和完善全球治理交換意見。博納感謝中方對法方抗疫的支持，讚賞中方為全球抗疫發揮的積極作用。雙方積極評價中法《新冠肺炎疫苗實施計畫》架構下合作，表示將繼續堅持團結抗疫，推進全球疫苗公平分配。雙方一致認為應堅持多邊主義，加強應對氣候變化和保護生物多樣性合作。
雙方還就伊朗核、阿富汗、緬甸等問題進行了深入討論，協調了彼此立場。
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