AMD（NASDAQ: AMD）持續推動創新高效能運算、繪圖及視覺技術，建構遊戲、高臨場感平台與資料中心等重要領域。最新宣布Amazon Web Services (AWS)進一步擴大採用AMD EPYC處理器，推出專為雲端高效能運算（HPC）工作負載而打造的全新Amazon EC2 Hpc6a實例。搭載AMD第3代EPYC處理器的實例即日起在美國東部（俄亥俄）與AWS GovCloud（美國西部）等地上線，並計劃不久後在其他AWS Regions地區推出。

AWS表示，相比其他同類Amazon EC2實例，Amazon EC2 Hpc6a實例帶來高達65%的性價比提升。Hpc6a協助客戶執行運算密集型HPC工作負載，包括基因體學、計算流體力學、氣象預測、財務風險模型、用於半導體設計的EDA（電子設計自動化）、電腦輔助工程、以及震波成像。

AMD在HPC產業中展現持續成長的動能。在最新公布的Top500全球超級電腦排行榜中，有73台超級電腦採用AMD EPYC處理器，並且創下70項HPC世界紀錄。全新Hpc6a實例將AMD第3代EPYC處理器領先的效能與功能帶入運算優化型的Amazon EC2實例，執行高複雜度的HPC工作負載。

AMD全球資深副總裁暨伺服器事業群總經理Dan McNamara表示，AMD處理器正在為各層級的HPC應用提供動能，從研究實驗室的exascale等級系統，到全新Amazon EC2 Hpc6a這種靈活的HPC雲端運算實例。AMD EPYC處理器為Amazon EC2客戶帶來強大的解決方案，為其工作負載帶來卓越的HPC效能與雲端擴充性。