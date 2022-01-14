14日，韓國每日經濟新聞報導，當地電池製造商LG Energy Solution (LGES)計畫將與日本本田汽車策略聯盟，在美國建立一家電動車用電池廠。

據悉，這座LGES與本田可能會大手筆砸下4兆韓元，約34億美元的美國新電池廠，年產能可望上看40 GWh，提供60萬輛電動車所需之電力是綽綽有餘。

不過，這篇報導並沒有提及更為詳細的雙方合作計畫，包括蓋廠進度以及投產時間等。

LGES未正面回應，只表示正與車商討論各種合作方式，策略聯盟相互合作當然也包括，但尚未有什麼具體決定。至於本田汽車，也沒在第一時間表述意見。

隸屬韓國LG Chem的電動車用電池部門LGES，目前全球市占在兩成左右，知名大車廠客戶包括特斯拉、通用以及福斯等。同時，LGES也計畫在這個月底，在首爾IPO(股票初次公開交易)，規模預估在107億美元附近，可望成為2022年亞洲最大的一樁。

同時，LGES在美國、中國大陸、韓國、波蘭甚至印尼，都有設廠生產電動車電池。公司計畫最晚在2024年之前，會在北美投資5.6兆韓元，並且希望在2025年前可望至少有160 GWh電力產能。

另外，LGES現有的美國廠，還包括與通用在俄亥俄州以及田納西州聯合建的兩座新廠，以及與Stellantis車廠合資的電動車用電池工廠。