法說報喜，台積電(2330)ADR在美股中逆勢走揚，一度衝上145美元，寫下歷史新高，最新也有美系外資將目標價喊到1050元，帶動台積電開高逾1%，股價最高達673元、為歷史次高，一度貢獻台股指數約80點，守穩5日線支撐。

台積電不僅2021財報亮眼，對今年第一季、全年展望都優於分析師預估，資本支出亦衝高。台積電2021年總營收1兆5874億元，續創年度歷史新高，年增加18.5%；全年毛利率51.6%，較2020年下滑約1.5個百分點，歸屬母公司淨利5965.4億元，同創歷史新高，年增15.2%，每股純益23.01元。

展望第一季，台積電持續樂觀，單季營收預計達166~172億美元，再創新高，季增率5.5~9.3%，中間值的季增率約為7.4%。全年展望亦樂觀，看好今年仍是強勁的成長年，全年美元營收預估比去年成長25~29%，亦再創新高。

台積電也預估今年資本支出規模在400億美元至440億美元，相較去年的300億美元新高，年增幅度達33.3%~46.7%。

台積電預估，產業長期會維持較高庫存，但台積電跟客戶規劃長期產能，並獲得預付款，故就算產業遇到下行，相信產能利用率跟獲利率可被保護，另外，台積電也觀察到終端市場動能可能會修正(量)，但矽含量的提升才是維持長期成長的重點。就算庫存修正出現，對台積電也不會有太大影響，且元宇宙、5G、高速傳輸等應用也在成長，矽含量成長也是使台積電有信心成長的原因。

台積電看好5G及高速傳輸將會是未來幾年的大趨勢，晶圓代工供不應求的情況會延續到2022年一整年，預期今年全球不含記憶體的半導體市場產值年增9%，預計今年晶圓代工市場年增率約20%。

美系外資就看好，台積電今年每股獲利衝破30元，故調高其股價預期至1050元。