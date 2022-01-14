國民黨副主席連勝文其實也是中華民國霹靂舞協會理事長，但他今(14日)在臉書宣布，在將近六年的奮鬥之後，終於順利的把理事長的棒子，交給來自新竹的B-boy老師小含。而他也曝光一段自己練舞的畫面，引發網友關注。

連勝文貼文指出，自從六年前一群熱血的年輕人來找自己幫忙成立中華民國霹靂舞協會開始，就從一個單純愛跳舞的人，搖身一變成為台灣年紀最大的B-boy之一，一直認為跳舞是一件很開心的事，是一件能夠充分展現自我的運動，所以即便過去被同學笑是舞棍，甚至被八卦媒體惡意冠上夜店王子的稱號，都不在意，因為跳舞真的能讓他感到快樂，直到接了霹靂舞協會理事長，才發現霹靂舞是種難度非常高的運動，小時候都是看著MTV土法煉鋼學著如Michael Jackson的Moonwalk，或學閃舞在地上翻滾，再到後來的Hip-Hop，但是霹靂舞卻真的是另一種層級的舞蹈，因此也需要大量的資源來支持專業舞者的投入。

談到推廣霹靂舞過程，連勝文提到，為了提高社會大眾對這種新興體育項目的認知，以爭取更多的資源，所以當協會同仁希望他能在某些大型競賽中，自己上場跳一段，以吸引大眾目光時，也只能硬著頭皮上場，即便被朋友笑是「老萊子娛親」，也只能拚了，而在這些年的奮鬥過程當中，霹靂舞不但納入青奧，也真的順利成為奧運的正式比賽項目。

最後，連勝文提到，未來的路還很長，期許中華民國霹靂舞協會新的團隊能夠再接再厲，也懇請社會大眾繼續的支持這個廣受年輕人喜愛的體育活動，也要感謝這幾年來大力協助推廣霹靂舞及街舞的立法委員林奕華及蔣萬安委員的共襄盛舉，他們也都同意會繼續的幫助這些年輕人。