台股加權指數14日開在18509點，主要是權王台積電（2330）開高在673元，創歷史次高價，但尚未躍過去年的高點679元，台積電股價拉高，但除對台積電概念股略有助益外，個股漲跌互見，早盤先開低，而後黑翻紅拉高，目前小漲15點，暫守十日線。

受到多名聯準會（Fed）官員出面談論通膨、升息衝擊，獲利了結賣壓在股市連漲三個交易日後出爐，由對利率敏感的科技類股領軍下殺，那斯達克指數再次接近200日移動平均線。

道瓊工業平均指數1月13日終場下跌0.49％（176.7點）、收36113.62點。那斯達克指數重挫2.51％（381.58點）、收14806.81點，創2021年10月13日以來收盤新低，逼近200日移動平均線（14719.42點）。

費城半導體指數重挫2.29％（89.37點）、收3811.84點。

元富投顧指出，從技術面來觀察，台股回測月線後，重回各期均線之上，低檔買盤強，多方格局未遭破壞，若量能超過3500億元，且權值股持續表態，台股仍有上攻空間，月線18130點為多空關鍵。

以中小型股為主的櫃買指數表現弱勢，今年以來跌幅超過5％，在季線浮現止跌訊號，區間以220～225來看待，指標股看中探針、致振、久元、聯亞。通膨下降前，預計聯準會將持續偏鷹立場，支撐美元指數，區間在94～96，密切留意熱錢去向。

此外，因國內疫情反覆，台股仍待量能回溫，台股有機會挑戰前高。短線新冠肺炎疫情變化快速，盤面資金輪動快速，未來將進入震盪整理格局。