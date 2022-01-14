空軍嘉義基地編號6650的F-16V單座戰機，11日下午在嘉義縣東石外海的水溪靶場進行對地炸射訓練時，墜海失事，海陸空積極搜救，陸續找到戰機殘骸，今天晚上8點左右軍方人員將昨天撈到的屍塊送至嘉義市立殯儀館，嘉義地檢署主任檢察官蔡英俊表示，屍塊均為零星塊狀，包括7到8公分的拇指、皮膚及骨頭碎片等，已採集檢體，今天送驗DNA，晚間結果將會出爐。

F-16V戰機11日於東石海岸墜毀，軍方13日下午以船艇帶回大量在海中撈到的戰機殘骸。（民眾提供）

F-16V戰機11日於東石海岸墜毀，軍方13日下午以船艇帶回大量在海中撈到的戰機殘骸。（呂妍庭攝）

據了解，軍方人員在失事目標區已找到手指頭、皮膚、類似人骨等，但無法確認是否為飛行員陳奕，昨(13日)天進行一整天的搜救後，仍不見陳奕蹤跡，因此決定對屍塊進行DNA比對。

檢方昨天已採檢陳奕家屬DNA，晚上8點多軍方人員將打撈到的屍塊送至嘉義市立殯儀館由檢察官會同法醫採檢，會將雙方的DNA送到法醫研究所進行身分確認。

今軍方從墜機地點帶回大量戰機殘骸，多數是金屬、電纜、輪胎等各式零件和破碎機身。（呂妍庭攝）

軍方昨天在失事地點附近打撈戰機殘骸，兩艘小艇上午10點左右下水出發後，下午3時50分許，水下作業人員共計2艇23人再度返回下水點，2艘艇載回大量機體殘骸，以太空包裝運載回靶勤隊，其中也赫見F-16機體上的國徽標誌。