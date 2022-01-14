主持天后陶晶瑩最近開啟副業經營餐廳「辣杯杯」，未料開店第一天就引來負評指麵沒熟，而她親上火線高EQ回應顧客的舉動為她圈了更多粉。今(14日)稍早，陶晶瑩發文，坦言開店才一星期就遇到重大折損，原來是用來盛麵和食物的招牌杯子有許多缺口和毀損，令她直言心痛。

陶晶瑩和老公李李仁上月底到美國陪女兒跨年，回台住進飯店進入隔離期後，正好遇上經營的新餐廳開幕，讓身為老闆娘的她只好「線上管店」，曬出開幕照後卻引來網友回應失望、麵沒熟，而她第一時間不尷尬，反而展現高EQ邀約這些網友等她出關後來相見，將免費再招待他們一頓，引來網友狂讚是最稱職的公關。

陶晶瑩發文。（圖／翻攝自陶晶瑩臉書）

昨陶晶瑩再發文，透露前天又有熱心客人反應麵沒熟，讓她在暖氣房嚇出一身冷汗，事後一位股東默默試吃那碗被指不熟的麵，才發現麵其實有熟，但是是因為麵中含有綠香蕉粉，所以口感較Q，才會被客人誤以為麵沒熟，但若不喜歡這種口感的客人，也可以指名要換成王子麵，李李仁則稱讚太太努力付出，「辛苦我們辣杯杯最佳客服陶晶瑩！因為想給大家特別的口感，才精心挑選不一樣的食材！」

陶晶瑩透露開店一周已經有不少杯子毀損，並感謝神秘人送花。（圖／翻攝自陶晶瑩臉書）

今稍早，陶晶瑩透露開店第一周感受到內外場的忙碌，身為客服的她也親力親為回應了不少留言，覺得回覆李李仁的最幽默，笑說彪哥牙齒不好可能比較適合吃王子麵，她更指出：「可愛的杯子也在開店才一週折損無數，很心痛，只好讓他們當店面擺飾。謝謝大家捧場指教！」，最後感激說：「昨天下午有神秘人士送花籃支持，全體員工士氣大振！謝謝那個在角落默默給我們力量的你！」