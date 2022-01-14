新冠肺炎疫情連環爆，越來越多的本土及境外確診者讓人心惶惶，擔心自己在不知情的狀況下染疫。許多人隨身攜帶酒精，以為只要摸過東西就噴酒精，可以提升保護力。對此，衛生福利部指出，酒精是消毒的方法之一，但最好的防疫絕招，其實就是勤洗手。只要保持手部潔淨，就能大大降低九成以上的染疫風險。不過洗手不是只用水沖洗就可以，專家也點出許多人洗手時最常犯的錯誤，會大大減低手部清潔程度。

●酒精噴不如抹 噴的方式也要注意

衛福部食藥署指出，酒精用擦抹的比直接噴灑還要有效，對物品表面的消毒作用更完整。因為直接噴灑酒精在桌子等物品上，反而可能讓表面上原有的病毒、細菌被帶起懸浮在空氣中。建議先將酒精噴在抹布、紙巾上，再用擦拭的方式消毒，是比較好的做法。

若是出門在外，不方便用肥皂洗手時，酒精是方便消毒的選擇，但可不是隨便噴噴就可以。南投醫院感染科主任廖嘉宏醫師指出，其實使用酒精和使用肥皂洗手的口訣一樣，可藉由「內、外、夾、弓、大、立、完」幾個動作消毒手部，每個動作至少搓5下左右，至少需20～30秒左右時間，大約3～5cc酒精，足夠完成上述動作的份量即可。

但要提醒的是，酒精或乾洗手並不能完全消除手部的病毒，只適用於不方便以水沖洗的時機。最好的消毒方法，還是正確用水洗手。

不論以清水或是酒精清潔手部時，都適用「內外夾弓大立完」的步驟。(圖/衛生福利部疾病管制署提供)

●洗完手沒擦乾 跟沒洗一樣糟

洗手也有關鍵重點，時間不足與洗後沒有擦乾，是民眾最常犯的兩大錯誤。林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈曾在受訪時指出，用水沖洗手部的時間，不要短於60秒鐘；同時洗手後如果沒有擦乾，或是直接濕手在衣服上抹乾，研究顯示，這些NG做法反而會使雙手沾附更多細菌與塵埃等髒汙，最好還是以乾淨的擦手紙將手徹底擦乾。

另外要提醒，手上配戴飾品或是長指甲的縫隙，都特別容易藏污納垢，洗手時最好拿下飾物，並且注意指縫清潔，確保手部潔淨，就是最佳自我防疫對策。