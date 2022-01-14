以經營手搖飲品牌「歇腳亭」崛起的聯發國際(2756)今（14）日以每股78.8元轉上櫃掛牌交易，開盤即以大漲76.4％的139元開出，隨後仍維持逾50％的強勁漲幅，換算抽到股票的幸運兒一張最高現賺5.97萬元，蜜月行情超甜蜜。

聯發國際上櫃前現增新股1543張，對外公開承銷1312張。當中1050張去年12月24～28日以底價68.52元競價拍賣，合格投標數量達1萬582張、超額投標達近10.08倍。得標價格介於115.6～705元，得標率僅9.92％、得標均價119.29元。

聯發國際後續262張新股於4～6日進行公開申購，每股承銷價訂為78.8元，3天共吸引高達50萬4939筆申購單參與，中籤率僅0.05％，申購倍數高達1927.24倍，搶購程度雙破餐飲股紀錄。轉上櫃掛牌交易後，實收資本額將自1.55億元增至1.7億元。

聯發國際2021年營運走出疫情亂流，全年自結合併營收8.17億元、年增達27.33％，為僅次於2019年的歷史次高。前三季稅後淨利0.85億元、年增達7.33倍，每股盈餘（EPS）5.52元，表現已恢復疫情前水準。法人看好全年每股盈餘可望上看7.5元。

展望後市，聯發國際將台灣作為全球美食孵化基地、採強強聯手策略輸出創意，持續深耕美國、香港、台灣等市場，並聚焦擴大北美、歐洲等高毛利市場。「歇腳亭」今年海外店數目標新展達56家，其中以美國新展達40家、年增達32％為主力。

聯發國際表示，將持續嚴格把關全球門市品質、穩健經營發展，以美國、中東、歐洲等地為主力拓展區域。其中，美國首季總店數估達131家，並簽約石油大國科威特，後續將以捷克門市進行輻射性拓展，鎖定英國和法國等地採單店加盟模式，複製美國成功模式。

聯發國際總經理賴柏宇表示，「Sharetea歇腳亭」自台灣出發，至今遍布全球4大洲、13個國家，成為國際知名品牌。隨著近年全球手搖茶的市場規模不斷增長，聯發國際轉上櫃掛牌將有助於吸引資金和人才，以此深耕各大市場，持續發揚台灣珍珠奶茶文化。