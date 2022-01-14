消息面：

1.聯準會（Fed）理事布雷納德（Lael Brainard）在參議院出席其副主席提名聽證會時表示，購債計畫結束後，聯準會就會啟動升息，她不反對在3月就升息，且在啟動升息一段時間後，聯準會就會開始縮減資產負債表。如同其預先擬定的講稿，布雷納德表示，控制飆升的通膨，是聯準會當前的首要之務。布雷納德是聯準會立場最鴿派的官員之一，其發言格外受到關注。

2.美國去年12月最終需求生產物價指數（PPI）月漲0.2%，較11月的月漲0.8%放緩，並低於市場預期的月漲0.4%。與去年同期相比上漲9.7%，創下2010年有此數據以來的最高記錄，但低於經濟學家預估的年增9.8%。扣除食品和能源的最終需求PPI月漲0.5%，符合市場預期；年漲8.3%，略超出市場預期的年漲8%。扣除食品、能源和貿易的最終需求PPI月漲0.4%、年漲6.9%。

3.美國勞工部公布，上周（截至1月8日）初次請領失業給付人數較前一周增加2.3萬人，為23萬人，超出市場預期的20萬人。上周初領失業給付人數4周均值為21.075萬人，周增6250人。截至1月1日止當周，美國續領失業金人數周減19.4萬人，為155.9萬人，市場預期為173.3萬人。

4.富國銀行跟進其他大行預期聯準會將於3月首次升息，且今年將升息4次，明年升息3次。基於Omicron變種病毒帶來的威脅持續升高，該銀行並將美國2022年經濟成長預測從去年12月預估的4.4%下修為3.9%，並預估第一季成長率為2.9%。

5.通膨數據大致符合市場預期，促使投資人削減多頭部位，周四ICE美元指數尾盤跌0.2%，報94.791，創下去年11月10日來新低。英鎊兌美元漲0.11%，報1.372美元，創下去年10月來新高。

6.隨著全球新增確診數不斷創下新高，新冠疫情可能打擊原油需求的憂慮再度籠罩市場，加上累積的獲利了結壓力，周四國際油價失守兩個月高點。紐約期油收跌或0.63%，為每桶82.12美元。倫敦布蘭特期油跌0.23%，為每桶84.47美元。

7.美國聯準會將在3月升息的預期增強，周四國際金價連漲4天的升勢中斷。紐約期金收跌5.9美元或0.3%，為每盎司1821.4美元。現貨金尾盤跌0.3%，為每盎司1820.18美元。現貨銀跌0.1%，為每盎司23.1美元，鉑金跌0.5%，為每盎司972.58美元，鈀金跌0.8%，為每盎司1895.36美元。