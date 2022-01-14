國內疫情拉緊報，由鈺創(5351)轉投資之帝(闊)智慧科技於近期開發了一款科技防疫軟體，名為「防疫助手」APP，在具備嚴格個人隱私保護的前提下提供：疫情警示地圖、個人足跡比對、賣場人潮分布、風險通知等多項強大功能。

鈺創轉投資帝(闊)所設計出的「防疫助手」APP，如同一個如影隨形的小助手，當用戶進入確診者14天內足跡100公尺範圍內時會立即發出提醒，讓民眾提高警覺；同時，用戶也可以手動查看即將前往的地點/區域是否已被列為確診者足跡，也可比對過去是否曾經同時段身處在與確診者相同地點而存在染疫高風險疑慮。

「防疫助手」的核心技術為帝(闊)智慧科技開發並受專利保護之差分隱私技術，即去識別化(De-Identification)，其與目前市面上現有的防疫軟體最大不同之處為：此APP可將用戶的GPS位置瞬間虛擬化，以達到完全保護個人資訊隱私，並同時透過用戶與確診者的足跡比對後，來達到保護用戶之個人健康又不致將個人資訊外洩的目標，是一項前所未有的差分隱私技術的應用APP。