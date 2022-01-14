主機板暨電競品牌大廠微星(2377)去年全年營收再創新高，首度突破2000億元大關，達2018億元，年增37.8%，微星已經連續第9年全年營收正成長。

微星從主機板跨入電競領域，近年也進一步拓展創作者市場。本周，MSI宣布推出電競周邊系列的全新旗艦遊戲裝備：VIGOR GK71 SONIC機械鍵盤及IMMERSE GV60串流麥克風。VIGOR GK71 SONIC機械鍵盤採用世界上最輕的機械式線性軸體-MSI Sonic Red，讓玩家以最即時的快速反應時間和輕鬆觸發的方式在遊戲中稱霸。而MSI首款的串流麥克風-IMMERSE GV60串流麥克風承襲MS過往聲音設備相同的DNA。融合了直播主和創作者想要的所有核心功能，與其他串流麥克風做出區隔性：高分辨率採樣率、多功能收音模式、即時監測以及隨插即用的便利性。

至於創作者筆電，微星今年在Intel正式發表第12代Core H系列處理器之後，火速搭載於全系列電競筆電之中，推出市場上最大17 吋觸控螢幕與可使用MSI Pen 手寫筆的Creator創作者筆電Creator Z17，也是全球首款支援觸控筆的17吋筆電！Creator Z17也榮獲CES創新獎，該款筆電採用第12代 Intel Core i9系列處理器與 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti筆記型電腦GPU，並具備MSI True Pixel技術以及獨家True Color技術，每台在出廠前都有進行色彩校正，完全符合100% DCI-P3色域範圍以及Delta E