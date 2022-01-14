隨著中國在台灣周邊的軍事活動增加，對台灣的軍事壓力正在不斷增強，美國國會也在密切關注台海情勢並採取相關立法作為。美國之音報導，眾議院軍事委員會副主席盧里亞說，美國需要新的立法，以便在一旦中國侵犯台灣時能迅速做出反應。

民主黨籍的眾議員盧里亞(Elain Luria D-VA)當地時間周三(1月12日)在美國水面艦艇協會(Surface Navy Association)一場研討會中表示，如果中國襲擊台灣，拜登總統「並沒有法律的授權來實際上做出反應」，而地區穩定需要美國的反應來維持。

★中國侵台美需快速反應

「如果中國今日侵犯台灣，總統必須得到國會授權以採取行動。」 美國《星條旗報》周三報導，在美國海軍服役20年的盧里亞說，「我們不能失去那所需要的幾個月時間來做出反應。」

盧里亞去年10月曾經在《華盛頓郵報》發表文章做出同樣呼籲。她說，1979的《台灣關係法》規定，總統要在中國侵略台灣時進行軍事干預必須先得到國會的批准。美國的《戰爭授權法》(War Powers Act)也阻礙總統採取同樣行動，依據這個法律，如果美國、美國的領地或美國的軍隊沒有直接受到攻擊，總統要在國外採取軍事干預行動時需要先得到國會的同意。

除了盧里亞外，美國國會兩黨議員一段時間來都對台海情勢升級表達關注並提出相關立法。

佛羅里達州共和黨聯邦參議員斯科特(Rick Scott R-FL)去年二月曾提出《防止台灣遭侵略法》(Taiwan Invasion Prevention Act)，授權總統在台灣遭中國侵略時採取軍事行動；密蘇里州共和黨聯邦參議員霍利(Josh Hawley R-MO)提出《台灣防衛法》(Taiwan Defense Act)，旨在要求美國維持足夠軍事能力，阻止中國對台灣採取造成「既成事實」的行動。

另外，共和黨參議員魯比奧(Marco Rubio R-FL)也曾在2020年10月和民主黨參議員默克里(Jeff Merkley D-OR)共同提出《台灣關係加強法》(Taiwan Relations Reinforcement Act)，要求更新美國對台政策以反應現實，並應對中國對美國和台的安全威脅。