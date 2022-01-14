日本知名漫畫《遊戲王》故事雖已完結，但卡牌對戰的遊戲方式仍吸引不少玩家參與，不時會有粉絲自發舉辦比賽，選出最強的「遊戲王」，然而近日卻傳出有參賽者的「體味太重」被投訴，主辦單位只好公開要求參賽者注意禮節，引起熱議。

近日有位隸屬於日本推廣卡牌對戰的組織a-sports的網友在推特上分享慘案，先前只是玩家間流傳，有參賽者的體味過重讓人不適，沒想到近日真的接到其他參賽者投訴該玩家臭到讓人想嘔吐。

對此，主辦單位將會通知該名玩家，並提醒他改善此狀況，若下次參賽時味道沒有改善，或是又遭到投訴，未來可能會被禁賽。同時，主辦單位也呼籲所有參賽者注意禮節。

有趣的是，2019年遊戲王卡牌比賽在歐美舉行時，當時就曾禁止散發異味的參賽者入場，主要原因在於，比賽時間長且人數眾多，屆時味道將會相當可怕，先前也有類似的卡牌遊戲《寶可夢》玩家抱怨，卡店與比賽現場都會有一股惡臭。