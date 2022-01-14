碰撞嚴重的聲響，讓路過的車輛嚇一大跳。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市嚴格取締酒駕，年節將至，市府已啟動掃除「醉犯」專案，切勿以身試法。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市啟動掃除「醉犯」專案，還是有人以身試險！14日上午2時35分，在西屯區台灣大道與文心路口發生3車高速碰撞又追撞的車禍，遭碰撞的汽車被撞到往後倒，開在後面由張姓男子駕駛的車子來不及反應跟著追撞，這起車禍造成5人受傷送醫，員警對3名駕駛酒測，其中張男抽血換算酒測值超標，依公共危險移送台中地檢署偵辦。

連日來氣溫降低，今日凌晨2時35分很多人還在睡夢中，一輛由22歲陳男在台灣大道由何厝街往惠中路方向行駛外側快車道右轉的白色車輛，疑快車道違規右轉，與另輛由24歲洪男同向行駛內側慢車道直行衝撞，陳男車子右側與洪男的車子前方碰撞，嚴重的碰撞聲讓路過的車輛嚇一大跳。

隨後，另輛自小客車沿文心路由大墩20街往四川路方向行駛內側車道直行，由張男駕駛的車子再和洪男車後方碰撞。

警方獲報後立即到場救援，22歲陳姓駕駛、與乘客17歲邱女，17歲楊男、25歲陳男送林新醫院治療，另名24歲洪男駕駛輕傷未就醫，至於坐在追撞車上的乘客24歲陳姓男子全身多處受傷送往林新醫院，幸好傷者均無生命危險。

警方初判肇因，疑似陳姓駕駛違反標線管制，在快車道右轉，另輛車未注意車前狀況，張姓男子酒後駕車，確實肇因與責任歸屬還要進一步釐清。

陳姓與洪姓駕駛經酒測均無飲酒情事，但張男駕駛經抽血換算酒測值超標，依公共危險移送台中地檢署偵辦。

台中市嚴格取締酒駕，年節將至，市府已啟動掃除「醉犯」專案，切勿以身試法，市府從去年12月1日起開始執行掃除「醉犯」專案，這項專案將持續至今年2月28日，酒駕害人害己。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！