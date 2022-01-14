國民黨在四大公投、中二補選、罷昶案接連敗選後，檢討聲浪四起，孫文學校總校長張亞中今天接受廣播專訪時說，這對國民黨是挫敗，也顯示國民黨無法招喚人民，國民黨出現很大問題，包含親信政治，以及缺少感動、決策人力、大論述，而整個部隊都在為自己利益考慮，就容易被民進黨各個擊破。

對於朱立倫在中二補選、罷昶案結果出爐未現身，張亞中直言「非常詫異、超出大家想像」，他認為，黨主席最重要的目的，要出面說明敗選原因、未來方向與精神喊話，而不只是說一肩扛，同時提出深刻的檢討報告，並說明如何贏2022、2024。

孫文學校總校長張亞中上午接受《POP撞新聞》廣播專訪。（《POP撞新聞》提供）

張亞中指出，重點若只放在提名，並不足以贏得選舉，更不可能讓國民黨的基本盤增大，國民黨最大問題是親信政治，每個人都只把自己的前途擺在第一優先，朱立倫被質疑想選2024，因此眷戀黨魁，「大家都很清楚（朱立倫想選2024），政治人物想沒問題，但應讓國民黨成為讓台灣感動的政黨」。

至於黨內有人建議把黨名改成「台灣國民黨」，張亞中表示，這代表完全屈服民進黨，把台灣與中國大陸關係切斷，形同自掘墳墓，國民黨可以和大家談「和中保台」，在黨內進行大辯論，進而影響社會輿論；戰術上，國民黨不要把台灣問題變成統獨對決，而是從要不要解決兩岸政治難題著手，戰略上，則必須建立核心的兩岸大論述。

先前戰鬥藍流傳一份六都「夢幻名單」，張亞中被點名參選桃園市長，對此，張亞中說，謝謝大家抬愛，外解點名他參選台北、桃園、高雄，但問題不是選什麼單位，而是國民黨能否讓人感動，把整體水位拉高，鴨子自然就浮高，完全沒有思考參選一事。

此外，張亞中將在1月23日下午1點23分在自由廣場舉辦「善報蔣中正」活動，探討故總統蔣中正對台灣的功過，他認為，不只是捍衛蔣中正銅像，還要捍衛台灣的良善價值，在拆除銅像前，要先確認蔣中正的歷史定位。

張亞中還說，民進黨把國民黨等同蔣中正，羞辱蔣中正，捧故總統蔣經國，用小蔣打老蔣，藉著把蔣中正鬥垮後，藍軍就對國民黨不滿意。