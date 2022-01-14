宜蘭地檢署指揮廉政署搜索宜蘭縣政府、縣長官邸、羅東鎮公所等30餘處所，並帶回30餘人偵訊，今天（14日）全部偵訊告一段落，宜蘭縣長林姿妙雖列為被告，但因相關事證仍待查證，林姿妙無保請回，檢方表示，此次偵辦與縣府2019年羅東土地免徵增值稅案、2020年羅東土地都市計畫變更案、羅東鎮公所2019年晚會辦桌布置標案，以及若干疑似財產來源不明等數案查證。

檢方表示，建設處代理處長吳朝琴、農業處農務科長吳東原有串證之虞，因此向法院聲請羈押，其餘6名被告因有圖利罪嫌、偽造文書、詐欺取財等罪嫌，具保5萬到10萬元。

檢方表示，林姿妙等人的第2次約談並沒有時間表，但會做積極的處理，部分證物會進一步分析、查證，日後會再做詳細比對，羅東土地都市計畫變更案等細節，檢方不願多談，僅表示「容日後查證再說明」，至於農務科長吳東原遭聲請羈押，是與農地有關，但跟農舍無關。