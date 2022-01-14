去年桃園、台南等地發生數起擄人勒贖與恐嚇取財案件，警方追查發現嫌犯都是竹聯幫弘仁會分子，刑事局偵查第四大隊遂與新北市、台北市警局等單位組成專案小組，報請台北地檢署檢察官林達指揮偵辦，將37歲主嫌林聖閎等12人逮捕到案。台北地檢署漏夜偵訊後，認為林聖閎有逃亡串證之虞，向法院聲請羈押，雙胞胎弟弟「小阿傑」10萬交保。

警方調查，該集團涉嫌在去年2月間，因毒品糾紛在桃園市強押被害人囚禁6天，去年3月初，又因博弈債務在台南市強押被害人囚禁6天，並在北市林森北路酒店丟擲爆裂物，10月企圖強押被害人不成的擄人未遂等案件。專案小組以擒賊先擒王方式，鎖定該黑幫領導階層及成員長期蒐證，發現該集團除以押人勒贖方式獲取利益外，在追查金流時發現該集團還從事網路博弈及詐騙機房。

專案小組12日同步拘提林姓主嫌等12人到案，並在新北市三重區破獲專騙國內民眾的假交友詐騙機房，嫌犯以美女圖透過LINE軟體與被害人搭訕行騙，初步調查已有數名被害人報案。

警方共查扣空氣長槍1把、價值約200萬元的AP男用錶1支、現金47萬8000元、金戒指2支、電腦10台、筆記型電腦、手機26隻、電話卡、信用卡11張、公司金流、銀行存摺、大小章、商業本票、房屋契約等贓證物。全案訊後，依擄人勒贖、恐嚇取財、詐欺、洗錢、組織犯罪等罪嫌移送法辦。