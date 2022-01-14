今天NBA出現交易案了！據知名記者「沃神」沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)報導，老鷹將瑞迪許(Cam Reddish)、索羅門希爾(Solomon Hill)送到尼克，而老鷹則得到對方的諾克斯(Kevin Knox)，另外據美媒報導，湖人曾試圖用2枚次輪選秀權換取瑞迪許，但最後遭拒絕。

Reddish, 22, gets his wish for a deal to a team with the ability to give him an increased role and an extension this summer – and Hawks get a first-round pick that could be useful in more deal-making to improve the roster. https://t.co/o0R4nS7KBv — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 13, 2022

在這樁交易案中尼克得到瑞迪許、索羅門希爾加1枚2025年次輪選秀權(從籃網得到)，老鷹則得到諾克斯，及尼克的2022年首輪受保護選秀權(從黃蜂得到)，其中比較有看頭的球員莫屬瑞迪許，他將和過去在杜克大學的戰友巴雷特(RJ Barrett)重逢。

瑞迪許本季為老鷹出戰34場比賽，平均上場23.4分鐘，貢獻11.9分2.5籃板1.1助攻1抄截，投籃命中率40.2%、三分命中率37.9%、罰球命中率90%，在進入聯盟後他的數據大致都差不多，但到目前為止三項命中率都是生涯新高，尤其在外線有很大的成長。

而據知名媒體《The Athletic》報導，過去這陣子瑞迪許十分搶手，老鷹曾與溜馬、湖人、騎士、活塞討論關於他的交易方案，其中湖人提出了2枚次輪選秀權來交換，但老鷹始終在等首輪選秀權，因而沒有答應這個交易方案，如今老鷹確實等到了首輪選秀權。

The Hawks discussed Cam Reddish with the Pacers, Lakers, Cavs and Pistons over the past several months, sources tell @ChrisKirschner and @FredKatz.



L.A. offered two second-rounders, but Atlanta was always waiting for that first-round pick.



More: https://t.co/lIIDM81qhM pic.twitter.com/THSiNRMOxB — The Athletic (@TheAthletic) January 13, 2022

尼克、老鷹目前都排東區後段，但尼克有21勝21敗5成勝率，領先17勝23敗的老鷹，離第8暴龍差距不大(20勝18敗)，所以尼克本季還是有希望衝到前段班。在瑞迪許加入後，將和巴雷特、蘭道爾(Julius Randle)、佛尼爾(Evan Fournier)等人組成全新陣容。