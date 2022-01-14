綠委周春米日前開記者會宣布角逐屏東縣長黨內初選，遭同黨立委莊瑞雄暗指她與藍營地方派系勾結，應拒絕與魔鬼共舞，引發在地基層反彈，痛批莊汙衊，莊則回嗆，該道歉的是利用藍營地方勢力介入民進黨初選的人。對此，國民黨台北市議員王鴻薇直言，大家現在認為總統蔡英文大權在握，但看到屏東已經開始在吵起來，就代表其實誰也不服蔡英文。

王鴻薇昨（13日）在政論節目「少康戰情室」上表示，屏東初選是民進黨的家務事，為何要扯到國民黨去，莊瑞雄還扯到黨主席朱立倫和國民黨要道歉，她認為莫名其妙。王直言，民進黨可能認為在屏東推出一個西瓜都能當選，所以大家初選都搶得很兇，老實講，如果自己是蔡英文可能會覺得很不爽，因為已經強調現階段防疫優先，怎會屏東初選吵成這樣子？

王鴻薇強調，現在莊瑞雄影射國民黨支持周春米，還不滿屏東縣長潘孟安表態挺周，但她要說國民黨能左右潘孟安嗎？周春米是潘孟安所指定的，不是國民黨指定的，不干藍營的事。

其次，王鴻薇認為，大家現在認為蔡英文大權在握，可是現在綠營內部已經按耐不住，台灣尾的屏東已經開始在吵起來，還吵的這麼兇，這也代表大家其實也不服蔡英文，更不用說蔡英文在公投之後，立刻搞大新竹的合併議題，但最終也是破局，所以這背後顯示蔡英文看似大權在握，但因為民進黨內部搶的太兇，不一定大家都聽蔡英文的安排。