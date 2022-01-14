大陸央視新聞用戶端報導，三峽集團14日發布消息，2021年三峽集團可再生能源發電量超過3400億千瓦時，同比增長9.5％，居世界第一。據測算，3400億千瓦時清潔電能可替代標準煤約1億噸，減排二氧化碳約2.8億噸。

可再生能源包括風能、太陽能、水能、生物質能、地熱能等非化石能源。2021年，三峽集團大陸國內水電發電量約2758億千瓦時，大陸國內風能和太陽能發電量約353億千瓦時，其它可再生能源發電量達312億千瓦時。截至目前，三峽集團可再生能源裝機容量突破1億千瓦，占大陸全國可再生能源裝機約1／10，其中水電裝機容量占比近7成。新能源方面，三峽集團已形成以內蒙古、新疆、西北等區域為重點的陸上「風光」布局；以及北起遼寧、南至廣東的海上風電集中連片規模化開發布局。

2021年中國新能源產業發展迅速，2021年海上風電裝機量首次超過了英國，居全球第一名；包括水電在內的可再生能源的裝機容量首次超過了10億千瓦；中國新能源發電量首次超過了一萬億千瓦時。