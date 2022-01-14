國內雖然遭變種病毒Omicron影響，增加多起本土病例，警大校長陳檡文特別於12日至臺南市政府警察局訪視寒假實習學生並致贈慰問金；目前正值Omicron疫情嚴峻，除撫慰學生實習的辛勞外，更穩定疫情帶來的不安心情。

陳檡文與臺南市政府警察局方仰寧局長共同出席座談會，面對面聽取學生對於實習課程的建議。方仰寧局長表示，歡迎警大學生至臺南實習，除了實習警察各項勤、業務外，也可多體驗臺南特有的人文風情及古都魅力，並叮囑實習生做好防疫措施、及注意交通安全。

學生在座談中提出實習課程的建議。(警察大學提供)

陳檡文在座談中也分享自身實習經驗與心得，並從外勤各階段歷練，叮囑學生實習是非常難得的機會，每位同學都要懷著感恩的心、主動積極的態度，向指導的師傅認真學習。

實習指導官與警大行政系學生林鉦軒分享辦案經驗。(警察大學提供)

陳檡文更表示，最近國內雖然遭變種病毒Omicron影響，增加多起本土病例，實習過程難免心生不安及恐懼，但只要同學遵守並配合防疫措施，不需過度緊張，一定都能平安健康。且透過這次實習，也能讓未來畢業後即將投入第一線防疫工作的警大學生，更清楚知道自己的責任及使命，繼續為守護國人的安全努力。

警大行政系大四的學生林鉦軒說，非常感謝警察局的安排，除了正在辦理中的案件，實習指導的師傅還會與他分享過往辦理的重大案例，特別為他悉心教導。林鉦軒三年前錄取中央大學電機系，懷抱著對警察工作的期待而就讀警大，平常在校對於各項活動總是熱情投入，此次實習也讓他更加堅定自己的從警意志，以及了解警察外勤同仁不為人知辛苦的一面。

警大今年寒假共有學生608人參加實習課程，其中70人分配於臺南市政府警察局，餘則分散台灣各地。