警方查出莊男是通緝犯，將他逮捕後解送歸案。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

新北市1名莊姓男子14日晚間在高市南台路上滑手機，因未戴口罩遭巡邏警網盤查，警方查核資料時，發現莊男是竊盜和妨害兵役的通緝犯，莊男聲稱，被通緝2年因準備投案，高雄友人要替他餞行，未料聚餐完就遇上警察，警方訊後將他解送歸案。

警方指出，26歲的莊姓男子14日晚間10時40分許站在南台路路邊滑手機，由於莊男未戴口罩，新興分局前金分駐所巡邏警網發現，認為疫情緊張，於是趨前勸誡盤查。

當時莊男神情緊張，交出身分證供警方查詢，警方以MPolice小電腦查詢，發現莊男是新北地檢署於2020年4月1日發佈的竊盜通緝犯以及台北地檢署於2021年4月23日發佈的妨害兵役通緝犯。

莊男見通緝犯身分被拆穿，當下告知警方因背著通緝身分快2年了，和友人商討後，正準備至地檢署投案，因高雄友人堅持要替他餞行，於是從北部南下高雄和友人聚會，沒想到卻提早報到，警方訊後依法將他解送歸案。