女子聲稱透過交友軟體，認識一名帥氣男模，雙方相談甚歡，原來是詐騙集團。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市一名陳姓女子在交友軟體，認識「帥氣男模」，以為找到天菜級男友，正準備赴約見面，接到自稱男模公關公司經理來電，要求購買點數認證身分，員警執行超商巡簽勤務時見陳女在超商前徘徊，趨前了解，提醒詐騙集團利用帥氣美麗大頭貼展開柔情攻勢，陳女驚問「你怎麼會知道？！」解決匯款失財危機。

台中市政府警察局第四分局南屯派出所警員鄭依婷、黃姚敦賓，日前執行超商巡簽勤務，見一名女子不斷在超商門口徘徊，員警見狀趨前了解。

25歲陳姓女子聲稱透過交友軟體，認識一名帥氣男模，雙方相談甚歡，男子不斷邀約見面，陳女一時迷惘小鹿亂撞，正準備赴約時，隨即接到自稱男模公關公司經理來電，要求陳女購買點數認證身分，陳女為表誠意，聽從指示至南屯區文心南五路超商領錢買點數。

員警聞訊至此，苦笑頻搖頭，直說這就是詐騙交友的套路，陳女聽到員警敘述過往案例跟自己如初一轍，驚問「你怎麼會知道？」經過員警的耐心解說，詐騙集團都會利用帥氣美麗的大頭貼，展開柔情攻勢。

在取得被害人信任後，進而要求匯款或購買點數，若被害人不從就威脅利誘。所幸這次陳女於提領1000元現金後，遇到熱心員警主動上前關心，免於遭受詐騙人財兩失，陳女感激不已頻頻向員警致謝。

南屯派出出所長江松泳提醒詐騙集團常利用交友軟體與民眾聊天建立感情後，再以各種話術要求被害人匯款或購買遊戲點數，造成民眾財產損失。